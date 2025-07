Taglio dei tassi Bce a settembre cambia tutto? L’appello italiano

La Bce ha recentemente mantenuto invariati i tassi di interesse, dopo otto tagli consecutivi. Tuttavia, c’è chi chiede di ridurli ancora, alla luce dell’accordo sui dazi raggiunto con gli Usa. È il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che propone di tagliare il costo del denaro come è stato fatto durante l’emergenza Covid: “Il dollaro si è svalutato di circa il 17%, più di quanto sono i dazi al 15%”. La proposta di Tajani. Il ministro lo ha proposto ieri alla Farnesina davanti agli imprenditori; oltre ad aver avanzato la richiesta di un aumento del fondo per il credito alle Pmi, ha chiesto un intervento della Banca centrale europea per ridurre i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Taglio dei tassi Bce, a settembre cambia tutto? L’appello italiano

L'instabilità economica dovuta alla guerra dei dazi potrebbe spingere la Bce a operare almeno un altro taglio dei tassi a settembre Vai su Facebook

mantenere i tassi fermi e osservare come si evolveranno i rischi nei prossimi mesi." 15:25 - Lagarde: "C'è abbondante liquidità nel sistema bancario." 15:30 - Solo il 25% dei trader prevede un taglio a settembre. Vai su X

