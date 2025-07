Taglia regola e definisci | il rasoio di Philips è il Must Have per la cura di un uomo -41%

Con un set di accessori completo e un prezzo che riflette un interessante risparmio rispetto al listino, il Philips Multigroom Serie 3000 (MG374015) si posiziona come soluzione versatile per chi desidera prendersi cura di barba, capelli e dettagli del viso senza complicazioni. L’offerta attuale, che vede il dispositivo disponibile a soli 31,97 euro  invece dei consueti 54, permette di accedere a una gamma di funzionalità pensate per la cura personale maschile, il tutto racchiuso in un formato pratico e facilmente trasportabile. Acquista ora Un unico dispositivo per la cura quotidiana. Tra i punti di forza del Multigroom Serie 3000 spicca la presenza di nove accessori, che consentono di gestire non solo la barba ma anche baffi, capelli e dettagli del viso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taglia, regola e definisci: il rasoio di Philips è il Must Have per la cura di un uomo (-41%)

In questa notizia si parla di: philips - cura - taglia - regola

Cura il tuo look da capo a piedi con il kit 7?in?1 di Philips, oggi in sconto: non fartelo scappare - La cura personale maschile trova oggi una soluzione completa in un dispositivo che punta su versatilità e praticità .

Regola barba e taglia capelli: i migliori e quali scegliere; I 14 migliori trimmer regolabarba in circolazione, quelli su cui vale la pena investire; I migliori regolabarba per sfoggiare sempre un look da 10 e lode.

Il rasoio Philips che tutti stanno comprando: OneBlade 360 è al 23% di sconto - Per chi è attento alla cura della barba e desidera un dispositivo pratico e versatile, il Philips OneBlade 360 è ciò che cerchi. quotidiano.net scrive

Taglia, regola e definisci il tuo stile con il rifinitore di Philips ... - Philips Bodygroom Series 5000 Rifinitore per inguine e corpo impermeabile, rasatura precisa e confortevole, cura del corpo completa (compresa la schiena), 60 minuti di autonomia, modello BG5021/16 ... Come scrive quotidiano.net