Taglia la brioche in due e fa pagare 10 centesimi in più | Devo usare due piattini e farcire ugualmente le due metà Ma il cornetto era vuoto

È una brioche tagliata a metà l’ultima sorpresa regalata dagli scontrini dei bar italiani: un sovrapprezzo di 10 centesimi che una cliente della Audrey Patisserie di Oderzo (Treviso), in piazza Grande, ha dovuto pagare solo per essersi fatta dividere in due un cornetto artigianale vuoto. La donna, che si era recata al bar insieme alla madre, si sarebbe accorta del prezzo gonfiato solo una volta arrivata a casa. Così ha deciso di denunciare il fatto sui social media, postando una foto dello scontrino: «Non è tanto il costo, ma il concetto. È la prima volta che mi capita». La campagna mediatica contro il bar: «Vermi, vi facciamo fallire». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: brioche - pagare - centesimi - taglia

Può una brioche tagliata a metà diventare un caso? A quanto pare sì, visto quanto successo a una pasticceria di Oderzo (Treviso), dopo che una cliente, andata a fare colazione con la madre, ha dovuto pagare il “brutal sovrapprezzo” di 10 centesimi per aver Vai su Facebook

Taglia la brioche in due e fa pagare 10 centesimi in più: «Devo usare due piattini e farcire ugualmente le due metà ». Ma il cornetto era vuoto; «Brioche tagliata a metà ? Sì ma devi pagare 10 centesimi» Il taglio VIDEO.

Treviso, 10 centesimi in più per brioche tagliata a metà: polemica in pasticceria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Treviso, 10 centesimi in più per brioche tagliata a metà: polemica in pasticceria ... Secondo tg24.sky.it

Deci centesimi per tagliare la brioche a metà: bufera social per una pasticceria trevigiana - A Oderzo, una cliente paga 10 cent in più per una brioche tagliata a metà alla pasticceria Audrey. Da fanpage.it