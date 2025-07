Tadej Pogacar rinuncia alla Vuelta | Il corpo mi dice di riposare Fissate le gare di rientro prima dei Mondiali

Tadej Pogacar non correrĂ la Vuelta di Spagna, che scatterĂ sabato 23 luglio da Torino e terrĂ impegnato il gruppo per le tre settimane successive. Il fuoriclasse sloveno ha ufficializzato la decisione di non partecipare al Grande Giro in terra iberica, confermando le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni dopo il suo trionfo al Tour de France. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle ha deciso di prendersi un periodo di pausa dopo le fatiche profuse in terra transalpina, dove era apparso un po’ sottotono rispetto ai suoi standard nel corso dell’ultima settimana. Il 26enne resterĂ fermo per un mese e mezzo, come ha comunicato la UAE Emirates XRG. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar rinuncia alla Vuelta: “Il corpo mi dice di riposare”. Fissate le gare di rientro prima dei Mondiali

