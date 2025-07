Tadej Pogacar il re in giallo vince il quarto Tour de France

Tadej Pogacar è stato accolto in trionfo dalla festa di Parigi. Il re in giallo ha trionfato per la quarta volta al Tour de France, diventando, a soli 26 anni, il più giovane a riuscire nell’impresa. Un altro record a raccontare che i limiti umani possono essere sempre spostati un po’ più in là. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tadej Pogacar, il re in giallo vince il quarto Tour de France

Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel! - Chi l’avrebbe mai detto? Tornano i grandi fenomeni del World Tour al Giro del Delfinato e subito si mettono in mostra in una prima tappa che sulla carta doveva essere per velocisti.

Tadej Pogacar fa mea culpa: “Ho sbagliato il piano, ma sto preparando il Tour: ci mettiamo alla prova” - Tadej Pogacar ha faticato nella cronometro del Giro del Delfinato e ha perso 49 secondi dal belga Remco Evenepoel, che si è scatenato nella prova contro il tempo.

Giro del Delfinato 2025, Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel - aggiudica la sesta tappa del Giro del Delfiinato, la Valserhône-Combloux di126,7km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali.

Tour: Arensman vince la 19esima tappa, Pogacar sempre in giallo - Il 25enne olandese della Ineos Grenadiers si era già imposto a Superbagneres e ha replicato andando a prendersi il successo anche nella 'minitappa', comunque molto dura, Albertville- Da ansa.it

