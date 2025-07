Taddeucci e Zazzeri orgoglio fiorentino | cinque argenti ai mondiali di nuoto di Singapore

FIRENZE – Ottimo bottino, fino ad oggi, per i toscani ai mondiali di nuoto di Singapore. Il bilancio parla di cinque argenti per i nuotatori della nostra regione, quattro in acque libere ed uno in vasca. A fare en plein di medaglie nel nuoto all’aperto la fiorentina Ginevra Taddeucci nella 5 chilometri e nella 10 chilometri femminile, nel knockout sprint femminile (3 chilometri) e nella staffetta mista (4Ă—1250 metri). Giovanissimo talento italiano, Ginevra conferma così il suo ruolo centrale tra le punte del nuoto di fondo mondiale. In vasca porta in vetta i colori del Giglio un altro fiorentino, Lorenzo Zazzeri, argento nella staffetta maschile 4Ă—100 stile libero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it