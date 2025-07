Syria che fine hai fatto? La cantante risponde | Mi hanno licenziata via mail Danno canzoni solo a chi è di moda

Syria ha parlato della sua carriera rispondendo a una fan che le chiedeva che fine avesse fatto. la cantante ha il suo presente. parlato delle difficoltĂ che ha vissuto, come un licenziamento via mail, ma senza vittimismo e raccontando quello che sta facendo attualmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: syria - fine - fatto - cantante

“Licenziata dalla mia major via mail, ho preso anche tante porte in faccia e no a Sanremo; Che fine ha fatto la cantante Syria? Eccola oggi, nuova vita; Syria: «Essere figlia di un discografico è stato anche un ostacolo, il primo provino fatto di nascosto. Ho provato tante volte a tornare a Sanremo ma senza tv non esisti».

Syria che fine ha fatto? “Licenziata dalla mia major”/ Lo sfogo: “Ricevuto tanti no a Sanremo” - La cantante Syria ha ricevuto tanti no nella sua vita, soprattutto a Sanremo, e poi è stata licenziata dalla sua major con una mail ... Scrive ilsussidiario.net