Sydney Sweeney in jeans fa impazzire la sinistra woke | il nuovo spot di American Eagle segna la fine del politically correct

C’era una Mustang GT350. C’era del fumo. C’era una donna che apriva il cofano, mostrando i suoi jeans blu. Il problema? Era bionda, bianca, con gli occhi azzurri, il viso pulito e l’aria da poster di liceo americano anni Sessanta. Sydney Sweeney, 27 anni, attrice e “bomba sexy” non ancora piegata dal conformismo hollywoodiano, è la protagonista della nuova pubblicitĂ di American Eagle. Il peccato originale: Sydney Sweeney’s jeans. La campagna, lanciata a fine luglio, ha fatto infuriare TikTok, le redazioni progressiste e l’intero ecosistema woke d’oltreoceano. Il motivo? Un gioco di parole che ha indignato le femministe di mezzo mondo — ma solo su TikTok. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sydney Sweeney in jeans fa impazzire la sinistra woke: il nuovo spot di American Eagle segna la fine del politically correct

Sydney Sweeney lancia un sapone fatto con l'acqua (usata) della sua vasca da bagno

