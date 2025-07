Svezia | premier incontra vice premier cinese per approfondire cooperazione

Il primo ministro svedese Ulf Kristeon ieri ha incontrato a Stoccolma il vice primo ministro cinese He Lifeng, e i due Paesi si sono impegnati ad approfondire la cooperazione e sostenere il libero scambio. He ha innanzitutto portato i saluti della leadership cinese a Kristeon. Il funzionario ha ricordato che quest'anno ricorre il 75mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Svezia e che il presidente cinese Xi Jinping e il re svedese Carlo XVI Gustavo si sono scambiati messaggi di congratulazioni per celebrare l'occasione a maggio. Sotto la guida strategica dei leader di entrambi i Paesi, la cooperazione Cina-Svezia ha continuato a espandersi in vari campi, con legami economici e commerciali sempre piu' stretti e ampie prospettive di sviluppo futuro, ha dichiarato He.

In questa notizia si parla di: premier - cinese - svezia - vice

