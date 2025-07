Sventato furto di rame nella guardiola della ferrovia | arrestato 50enne ternano

Nella tarda mattinata di venerdì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Terni hanno arrestato un 50enne pregiudicato ternano per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di asportare cavi in rame dall’interno di una garitta (guardiola) ferroviaria dismessa, situata in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: furto - rame - guardiola - arrestato

