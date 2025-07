Svelato il mistero del coccodrillo a Ladispoli il sindaco | Era un giocattolo denuncia per procurato allarme

(Adnkronos) – Timore rientrato: era solo un giocattolo il coccodrillo fotografato in un fiume a Ladispoli. Ad annunciarlo è il sindaco della localitĂ balneare in provincia di Roma, Alessandro Grando, che in un post su Facebook annuncia anche una denuncia per procurato allarme.  "Dopo le doverose verifiche che sono state effettuate possiamo finalmente confermare che .

In questa notizia si parla di: svelato - mistero - coccodrillo - ladispoli

