Svelata la terza maglia dell’Inter | omaggio agli anni ’90

Terza maglia Inter. L’Inter guarda al futuro con lo sguardo rivolto al passato. Per la stagione 2025-26, il club nerazzurro e Nike lanciano una terza maglia che celebra lo stile intramontabile degli anni 2000, reinterpretato in chiave moderna. Si tratta di un omaggio alla celebre linea Total 90, protagonista di un’intera generazione di appassionati e calciatori. Il design, parte della nuova collezione Total 90 Elite, si distingue per un’audace tonalità blu acciaio (Thunder Blue), impreziosita da loghi e dettagli in arancione acceso. Un’accoppiata cromatica d’impatto, che mescola eleganza e grinta, con un’estetica che punta dritta al cuore dei nostalgici, senza rinunciare all’innovazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: terza - maglia - inter - omaggio

Pedersen concede il bis al Giro d’Italia, vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa - VALONA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen vince la terza tappa del Giro d’Italia 2025, la Valona-Valona di 160 chilometri.

Finale di Champions League: l’Inter in giallo con la terza maglia, il PSG con la classica casacca - A tre settimane dalla finalissima di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio dove si deciderà la vincitrice della Champions League 2025, Inter e PSG hanno scelto le casacche con cui scenderanno in campo.

Vuelta a España femminile 2025, Gerritse si prende terza tappa e maglia rossa. Paternoster in top 3 nella generale - Termina nel segno di Femke Gerritse la terza tappa valida per La Vuelta Feminina 2025. L’olandese in forza al Team SD Worx-Protime ha fatto sua la frazione di 143.

Nike e Inter sono pronte a riportare in auge lo stile iconico degli anni 2000. La terza maglia dell’Inter per la stagione 2025-26, appartenente alla nuova collezione Total 90 Elite, rende omaggio alla celebre linea di metà anni ‘00 con un design che unisce nostal Vai su X

Nessuna polemica, nessuna presa in giro, sia chiaro, sono una constatazione reale dei fatti. Solo a me la terza maglia della Roma 2025/26 ricorda in parte quella dell’Irlanda degli anni 90? Note - Se avete piacere seguitemi anche sul mio profilo Instagram fra Vai su Facebook

Serie A, tutte le maglie ufficiali della stagione 2024-2025; Sono trapelate le nuove maglie Inter Milan 25-26 in casa, trasferta, terza e quarta maglia; Perché la maglia dell’Inter contro il Cagliari ha il 46 di Valentino Rossi e una striscia gialla.

Inter, ci siamo: ecco svelata la terza maglia 2025/2026. Dettagli e data di lancio - Nike e Inter sono pronte a riportare in auge lo stile iconico degli anni 2000. Riporta fcinter1908.it

Inter, svelata la terza maglia 2025/26: le prime immagini ufficiali - Il club nerazzurro si prepara a lanciare, ad agosto, la terza maglia: ecco le novità rispetto al recente passato. Secondo calcioefinanza.it