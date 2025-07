Supplenze 2025 | meglio spezzone o chiedere part time per docente che non potrà assumere incarico su cattedra intera?

Gli aspiranti inseriti in GaE e GPS sono nell'ultima fase di compilazione della domanda per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026, in scadenza il 30 luglio ore 14.00. Si tratta di una domanda importante, in cui è possibile inserire fino a 150 preferenze tra scuole, comuni e distretti ma in assenza del quadro completo delle disponibilità i docenti devono fare i conti con le proprie esigenze e trovare un equilibrio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Prosegue la procedura relativa alle 150 preferenze per l'assegnazione delle supplenze riservate agli aspiranti inseriti nelle GaE (Graduatorie ad...

