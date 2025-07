Superman riesce a malapena a volare grazie a I Fantastici 4 | Gli inizi per vincere lo scontro tra DC e Marvel nel weekend di apertura

Sia Marvel Studios che DC Studios hanno distribuito questo mese importanti film delle rispettive serie e, ora che entrambi i weekend di apertura sono passati, Superman si è aggiudicato la vittoria, anche se di poco. Nel suo primo weekend, Superman ha incassato 125 milioni di dollari al botteghino nazionale e 220 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha superato di poco I Fantastici 4: Gli inizi in entrambe le categorie: il film Marvel ha incassato 117 milioni di dollari sul mercato interno e 216 milioni di dollari in tutto il mondo. Il margine ridotto è un segnale incoraggiante per la rivalitĂ amichevole tra il Marvel Cinematic Universe e il DC Universe, soprattutto a poche settimane dalla fine della programmazione dei film nelle sale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

