Superman e il suo legame con Krypto al centro di un'agguerrita polemica online.

Matthew Lawrence, durante il weekend, ha scatenato una polemica legata al film di James Gunn a causa del rapporto tra Clark Kent e il supercane Krypto. Il legame tra Superman e Krypto nel film scritto e diretto da James Gunn è al centro di una nuova polemica online che ha preso il via da alcuni commenti compiuti da Matthew Lawrence al San Diego Comic-Con. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter per la promozione della graphic novel The Lawrence Brothers Detective Agency, l'attore ha infatti sostenuto di essere rimasto deluso da quanto mostrato sul grande schermo. La critica al legame tra Clark e Krypto Matthew Lawrence ha spiegato che non è riuscito ad amare Superman a causa del modo in cui viene mostrato il rapporto dell'eroe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

