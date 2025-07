SuperEnalotto vincita clamorosa in Italia | cifra da capogiro vinta proprio lì

Colpo fortunato al SuperEnalotto nell’estrazione di oggi, martedì 29 luglio: è stato centrato un “5+1” da quasi mezzo milione di euro. La vincita è stata registrata in Toscana, nella provincia di Firenze, dove un giocatore si è aggiudicato la cifra esatta di 499.088,69 euro. Un colpo di fortuna che arriva in piena estate e che ha acceso l’entusiasmo nella cittadina dove è stata giocata la schedina vincente. La fortunata combinazione è stata giocata presso una ricevitoria di Certaldo, in via Fratelli Cervi. Il tagliando vincente è stato emesso con una schedina Quick Pick, ovvero una modalitĂ di gioco automatica che affida la scelta dei numeri direttamente al terminale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, vincita clamorosa in Italia: cifra da capogiro vinta proprio lì

superenalotto - vincita - cifra - clamorosa

