SuperEnalotto centrato un 5+1 in Toscana | maxi vincita da quasi mezzo milione

Certaldo, 29 luglio 2025 – Maxi vincita al concorso di oggi, martedì 29 luglio, del SuperEnalotto. È stato centrato un ‘ 5+1 ’ da circa 500mila euro. Per l’esattezza sono 499.088,69 euro. La schedina vincente è stata giocata a Certaldo, in provincia di Firenze, presso un punto vendita di Via Fratelli Cervi. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 32,2 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Superenalotto. Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 60 31 13 65 27 75 Numero Jolly: 39 Numero Superstar: 69 Quote. 🔗 Leggi su Lanazione.it

