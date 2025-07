Super Mario nel mirino di Bob Odenkirk | Quel sorriso? Troppo innocente Lo ucciderei

La star di Better Call Saul ha ironizzato sulla sua antipatia verso l'iconico personaggio Nintendo protagonista anche sul grande schermo in un film animato. Bob Odenkirk ha approfittato della promozione di Nobody 2, per ironizzare sul personaggio di Super Mario, vera e propria mascotte Nintendo. La star di Breaking Bad e Better Call Saul sembra avere qualche conto in sospeso con il baffuto idraulico con la salopette rossa. L'attore ha spiegato come ucciderebbe Super Mario e il tutto è nato da un gioco in cui all'attore sono stati mostrati dei personaggi in vacanza tratti da sequel iconici, tra cui Kevin in Mamma, ho riperso l'aereo e Alvin Superstar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

