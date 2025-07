Più di mille ricercatori da tutto il mondo si sono confrontati a Ginevra in occasione dell’evento internazionale Icrc 2025 - The Astroparticle Physics Conference. L’incontro è stato dedicato alle ultime scoperte sullo studio dei fenomeni astrofisici caratterizzati da enormi rilasci di energia, quali le esplosioni di supernovae e l’accelerazione di particelle cariche ad energie estreme. In questo contesto, sono stati mostrati i più recenti risultati dell’esperimento Calet (Calorimetric Electron Telescope) che vede la partecipazione di un nutrito gruppo di scienziati italiani e di cui l’ Università di Siena è capofila grazie a un accordo finanziato dall’ Agenzia Spaziale Italiana (Asi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Summit sull’esperimento spaziale Calet. Il professor Marrocchesi in cattedra