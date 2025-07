Summit Conte-De Laurentiis nella serata di ieri | i prossimi tre colpi programmati

Nella serata di lunedì è andato in scena, a Ischia, un punto della situazione in casa Napoli, a tema calciomercato, tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Sono ore febbrili in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. Già , perché gli azzurri non intendono fermarsi e vogliono completare l'organico, con altri colpi che dovrebbero aumentare le opzioni a disposizione di Antonio Conte, che ha tenuto a ribadire tale concetto nel summit informale andato in scena nella serata di lunedì a Ischia. Un faccia a faccia, a poche ore dall'inizio del secondo ritiro estivo di Castel Di Sangro, volto a programmare sostanzialmente le prossime mosse di mercato da parte della società campione d'Italia in carica.

