Sulla Rsa di Roveredo servono scelte responsabili non rinvii

Si è svolta il 28 luglio a Roveredo l’assemblea pubblica incentrata sulla sul caso della Rissa del paese. Inizialmente si parlava di una interruzione del servizio a partire da luglio, ma grazie alla mobilitazione di residenti, operatori, amministratori locali e rappresentanti istituzionali, la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

