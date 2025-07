Suggestione Espeche. Ora la Lucchese ci crede.

In attesa del "disco verde" da parte della Figc all’iscrizione della Lucchese nel campionato di Eccellenza, che, come noto, inizierà il 14 settembre, queste alcune notizie che arrivano dal Comitato Regionale toscano. La prima riguarda la composizione del girone che sarà varato in maniera definitiva il 14 agosto, dopo che sarà definita la posizione del Follonica Gavorrano. Se il club grossetano dovesse essere "ripescato" in serie D, al suo posto entrerebbe la Larcianese. In ogni caso il girone sarà formato da 17 squadre, con la Lucchese in sovrannumero. Queste le possibili avversarie dei rossoneri: Belvedere Calcio, Castelnuovo Garfagnana, Cenaia, Certaldo, Perignano, Fucecchio, Massese, Montespertoli, Cerretese, Real Forte Querceta, Pro Sorgenti Livorno, Sangiuliano, Cecina, Viareggio Zenith Prato, Gavorrano (o Larcianese). 🔗 Leggi su Lanazione.it

