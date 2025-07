La palazzina studenti-anziani di via Mandela sarĂ destinata a studentato universitario e ad attivitĂ didattiche di Unitelma Sapienza e Unicam. Tramonta per sempre la possibilitĂ che gli alloggi siano utilizzati per calmierare l’emergenza casa. Tre edifici, 87 posti letto, costo della struttura 5 milioni di euro (3 della Regione e due del Comune, cantiere aperto nel 2009 e inaugurato nel 2012), un debito che il Comune sta estinguendo pagando una rata da 240mila euro l’anno. L’amministrazione ha deliberato di predisporre gli atti per ottenere dalla Regione una modifica definitiva dell’originario vincolo di destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studentato Unitelma e Unicam in via Mandela