La serie Stranger Things si distingue per le dinamiche tra i personaggi che si sviluppano nel corso delle sue stagioni, creando legami e potenziali alleanze che arricchiscono la narrazione. Tra le figure più amate, Steve Harrington ha saputo evolversi da un tipico ragazzo popolare e un po’ superficiale a uno dei personaggi più apprezzati e profondi dello show. In vista della quinta stagione, si profilano alcune possibilità di sviluppo che potrebbero rendere il suo percorso ancora più coinvolgente. la relazione tra lucas e steve come potenziale duetto in stranger things. l’evoluzione di lucas sinclair e il suo rapporto con il basket. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stranger things 4 ignora la coppia perfetta di steve: preoccupazioni per la stagione 5