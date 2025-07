Strage di auto rigate in centro denunciato un giovane

Identificata e denunciata una persona (si tratta di un ventinovenne di origini irachene) con precedenti individuata dalle telecamere e coinvolta negli atti vandalici ai danni di auto parcheggiate in centro città . Nei giorni scorsi il Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ubriaco sputa contro i passanti e prende a calci un’auto con bimbi a bordo: arrestato in centro a Como - È finito in arresto il 51enne originario di Varese, senza fissa dimora, che nel pomeriggio di ieri ha seminato il panico tra piazza Duomo e viale Roosevelt, prendendo a calci un’auto con una madre e due bambini a bordo.

Ztl nel centro storico, Napoletano: "I residenti senza posto auto non possono parcheggiare vicino casa" - "In merito alla recente modifica degli orari della Zona a Traffico Limitato, desidero innanzitutto sottolineare il mio pieno sostegno all'istituzione della ZTL, strumento fondamentale per la valorizzazione e la tutela del nostro centro storico", afferma l'ex consigliare Pasquale Napoletano.

Blitz all’esterno del centro commerciale La Birreria, sequestri e denunce: in auto senza patente e assicurazione - Operazione alto impatto della Polizia Locale, Polizia di Stato e carabinieri all'esterno del centro commerciale La Birreria di Miano dopo le denunce dei residenti.

