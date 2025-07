Strade tour nella città a ostacoli Stop e inversioni a U a Pescaiola Eden chiuso | pienone alla Cadorna

"Ma da dove si passa per entrare al parcheggio?": sono le 9 di mattina, un finestrino si abbassa e spunta un naso curioso e preoccupato. Le transenne sbarrano l’Eden, come del resto era stato ampiamente annunciato, ma non tutti si arrendono. La forza dell’abitudine è più forte di qualunque esigenza di cantiere e la carenza di posti auto in centro pure. I più si rassegnano prima e proseguono il giro: un tentativo da via Spinello a via Aretino, arenandosi su altri cantieri e sulle piazzole in overbooking, e poi l’atterraggio alla ex Cadorna, l’altro polmone di posti nel mirino del Corso. Cadorna dove i posti sono al contagocce, spesso esauriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

