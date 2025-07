Strade post-alluvione | Attivati investimenti pari a 143 milioni

"Parlare di ricostruzione significa mettere in campo fatti, non parole. E il Governo Meloni lo sta dimostrando anche sul fronte della viabilità : sono pari a 143 milioni di euro gli investimenti attivati per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali colpite dall’ alluvione del maggio 2023. Un impegno concreto, che vede nella sola provincia di Forlì-Cesena oltre 80 milioni di euro già stanziati e in corso di utilizzo. Numeri che danno la misura della risposta dello Stato a un territorio che ha sofferto, ma che vuole rialzarsi con forza e dignità ". Ad affermarlo Alice Buonguerrieri, deputata e coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, con una nota emessa dopo le varie dichiarazioni negli ultimi tempi, da più parti, sulla materia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade post-alluvione: "Attivati investimenti pari a 143 milioni"

