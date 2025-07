Strade e sicurezza dei pedoni Ecco gli attraversamenti luminosi | Altri sono in arrivo

Empoli, 29 luglio 2025 – Le strade e la sicurezza. Soprattutto per i pedoni che frequentano i quartieri e le frazioni della cittĂ . Questo il filo logico degli interventi terminati negli scorsi giorni a cui l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilitĂ , Simone Falorni, ha assistito durante un sopralluogo. Sono conclusi i lavori alle canalette di raccolta acque del sottopasso ferroviario di via Fabiani-via dei Cappuccini. Andando verso le frazioni, a Villanuova lungo via Piovola è stato posizionato un attraversamento pedonale luminoso (con lampioni, segnaletica verticale e segnali luminosi) all'angolo con via Montale, in uscita dal centro abitato.

