Strade comunali il mistero dei cantieri

Lavori sulle strade comunali? Fratelli d'Italia chiede chiarezza. "Era il 22 aprile quando presentavamo una richiesta all'amministrazione circa lo stato dei lavori relativi alla sistemazione delle frane che incombono sulle strade comunali e dei relativi manti stradali, chiedendo un cronoprogramma dei lavori", dichiarano per FdI Alessandro Sangiorgi, coordinatore Valle Idice-Savena ed Elena Dall'Aglio, coordinatrice a Monterenzio. "La risposta ricevuta, cioè che non era possibile fornire un cronoprogramma finchĂ© non fossero stati appaltati i vari interventi, produceva una seconda e ulteriore richiesta circa la documentazione attestante gli appalti – aggiunge FdI –.

Al via la manutenzione delle strade comunali: la mappa degli interventi - Ieri, 26 maggio, sono stati consegnati i lavori all'impresa esecutrice. Con questo atto si avviano gli interventi con i cantieri per la messa in sicurezza di alcune strade comunali.

Alluvione, al via la manutenzione delle strade comunali: pronti 645 mila euro per 4 chilometri - Partiranno a inizio giugno lavori di manutenzione straordinaria di strade colpite dall'alluvione di maggio 2023 nella zona Lombardina e vie dei fiumi di Conselice.

