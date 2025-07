Stop genocide durante l’Aida all’Arena di Verona l’autore del gesto | Iniziativa mia spero compaia ancora

“ Stop Genocide: quel messaggio durante la rappresentazione dell’ Aida all’ Arena di Verona l’ho inserito io. È stata una mia decisione personale per aderire alla giornata di protesta contro il genocidio in corso a Gaza. L’ho presa all’insaputa sia di Fondazione Arena, che dell’agenzia per cui lavoro”. Esce allo scoperto il dipendente della stagione lirica veronese, dopo lo scalpore creato poco dopo le 22 di domenica 27 luglio nell’ anfiteatro romano, quando all’improvviso la scritta è apparsa sul tabellone elettronico ( guarda il video ), sull’ultimo gradone, alla destra del palco. Sullo sfondo della scritta c’era la bandiera palestinese e l’incursione non concordata, né prevista, ha suscitato la reazione positiva del pubblico, del coro e degli orchestrali, che hanno cominciato a battere i piedi, il modo che hanno per simulare l’applauso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stop genocide” durante l’Aida all’Arena di Verona, l’autore del gesto: “Iniziativa mia, spero compaia ancora”

