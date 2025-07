Stop ai gettonisti dai territori gli appelli al governo per le assunzioni | Dall’emergenza caldo al Giubileo così i servizi non sono garantiti

In Veneto interi reparti, finora sostenuti dai gettonisti, potrebbero subire riduzioni di servizio. In Irpinia è a rischio la continuitĂ delle cure, soprattutto nei centri piĂą periferici. Tanto che l’ordine dei medici di Avellino propone il rientro in corsia dei medici in pensione. In Sicilia e in Sardegna i lenti processi di assunzione e i concorsi deserti preoccupano i direttori delle strutture ospedaliere, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi turistici. E poi c’è Roma dove sulle sistemiche carenze d’organico si è innestato un ulteriore fattore di rischio: l’arrivo di milioni di pellegrini per il Giubileo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop ai gettonisti, dai territori gli appelli al governo per le assunzioni: “Dall’emergenza caldo al Giubileo, così i servizi non sono garantiti”

