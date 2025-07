STMicroelectronics ecco il futuro del sito di Agrate Brianza che non piace a sindacati Regione e Governo

Il sito della STMicroelectronics di Agrate Brianza non chiuderĂ (così come quello di Catania), ma la multinazionale ribadisce il piano industriale che conferma in Brianza oltre 1.000 esuberi (1.500 secondo i dati forniti dai sindacati).Questo, in sintesi, quanto emerso ieri pomeriggio, lunedì 28. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

STMicroelectronics annuncia: "Nessuno smantellamento dal sito di Agrate Brianza" - “Nessuno spostamento di macchinari dall’Italia verso siti stranieri”. Questa, in sintesi, la nota ufficiale che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì’ 16 maggio, ha inviato STMicroelectronics di Agrate Brianza smentendo così le voci che da ieri circolavano in merito a trasferimenti di macchinari.

STMicroelectronics si "trasferisce" in Cina e a Singapore: che cosa succede ad Agrate Brianza? - Questi sono i giorni decisivi per la STMicroelectronics di Agrate Brianza. Oggi, venerdì 16 maggio, i sindacati incontreranno in Regione Lombardia il ministro Adolfo Urso (Imprese) e gli assessori regionali Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Simona Tironi (Lavoro).

STMicroelectronics, i sindaci della Brianza scrivono al Governo: "Si rischia la crisi economica" - Il piano industriale 2025 - 2027 presentato dai vertici della STMicroelectonics con il ridimensionamento del polo produttivo di Agrate Brianza rischia di compromettere gravemente la tenuta del tessuto socioeconomico di tutto territorio.

