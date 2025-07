Sterling Grealish Garnacho e Chiesa | le idee del Napoli per l’esterno due nomi in pole

Il Napoli è a caccia di un colpo per quanto riguarda la batteria di esterni offensivi: Raheem Sterling, Jack Grealish, Alejandro Garnacho e Federico Chiesa sono i quattro profili seguiti da Giovanni Manna. Caccia al secondo esterno: questa è una delle missioni principali da parte del Napoli che, dopo aver detto definitivamente addio a Dan Ndoye (quest’ultimo si accaserà al Nottingham Forest), è chiamato a individuare il profilo ideale su cui affondare da qui in avanti. Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è evidentemente al lavoro per cercare di regalare tale rinforzo, quanto prima e nelle migliori condizioni possibili, ad Antonio Conte che, dopo Noa Lang, si aspetta un nuovo rinforzo sugli esterni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sterling, Grealish, Garnacho e Chiesa: le idee del Napoli per l’esterno, due nomi in pole

Sterling nel mirino del Napoli: sondaggio per l'esterno del Chelsea - Il Napoli su Sterling Raheem Sterling potrebbe essere il grande colpo del Napoli per l'estate. Secondo quanto riportato da Radio Marte, il club partenopeo starebbe … L'articolo Sterling nel mirino del Napoli: sondaggio per l'esterno del Chelsea proviene da ForzAzzurri.

Napoli su Sterling: ecco il Mister X di Conte - Un nome che scuote il calciomercato del Napoli e accende la fantasia dei tifosi. Direttamente dal ritiro di Dimaro, spunta un'indiscrezione clamorosa: il "Mister X" su cui la dirigenza azzurra sta lavorando per l'attacco sarebbe nientemeno che Raheem Sterling.

Napoli, Mister X è Raheem Sterling: Manna tratta l'esterno del Chelsea, i dettagli - Viste le difficoltà per Ndoye, gli azzurri si guardano intorno. Vive le piste Chiesa e Grealish, ma ecco spuntare un altro nome

Jacomuzzi a CN24: "Occhio a Garnacho, con Conte farebbe bene! Su Ndoye, Sterling, Grealish e Chiesa..." - Carlo Jacomuzzi, osservatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Grealish e Garnacho, sorpresa dall'Inghilterra: i tifosi del Napoli già sognano - Arrivano novità interessanti sul mercato in entrata della SSC Napoli: l'esterno offensivo potrebbe arrivare dalla Premier League.