Stellantis perde 2,3 miliardi nel primo semestre Avanti con C3 e Grande Panda

I conti della prima metĂ dell'anno risentono dell'andamento negativo dei principali mercati e dell'impatto dei dazi, ma le prospettive sono di crescita con nuovi modelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis perde 2,3 miliardi nel primo semestre. "Avanti con C3 e Grande Panda"

In questa notizia si parla di: stellantis - perde - miliardi - primo

Immatricolazioni auto maggio 2025 in calo in Italia, Stellantis perde quota - Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate 139.390 auto, lo 0,16% in meno dello stesso mese del 2024.

Petronas perde la commessa olio Selenia, Stellantis sceglie i francesi di Total - Petronas perde la commessa storica dell’olio motore Selenia a fine 2025 dopo 112 anni di produzione e in un attimo sembra sgretolarsi il castello di certezze in cui finora ha confidato chiunque abbia creduto ai piani di Stellantis che riguardano il nostro Paese.

Petronas perde il contratto con Stellantis per l'olio motore: "Centinaia di posti di lavoro a rischio" - L’annuncio inatteso è arrivato mercoledì 4 giugno 2025, in una riunione convocata d’urgenza dai vertici aziendali della Petronas: “Abbiamo perso la commessa storica per l’olio motore Selenia” hanno spiegato ai dipendenti degli stabilimenti di Villastellone, al confine con Santena, e di Napoli, in.

Stellantis perde 2,3 miliardi di euro nel primo semestre 2025. Filosa: «Anno difficile, ma ci sono graduali miglioramenti». Vai su X

Stellantis va in perdita di 2,3 miliardi I dati preliminari diffusi dall’azienda tracciano un primo semestre 2025 difficile in cui hanno pesato i dazi statunitensi e i cali delle consegne, soprattutto in Nord America e in Europa. #stellantis Vai su Facebook

Stellantis perde 2,3 miliardi nel primo semestre. Avanti con C3 e Grande Panda; Stellantis perde 2,3 miliardi di euro nel primo semestre 2025. Filosa: «Anno difficile, ma ci sono graduali miglioramenti; Stellantis, ricavi in calo: -13 per cento di fatturato, perdita netta di 2,3 miliardi.

Stellantis perde 2,3 miliardi di euro nel primo semestre 2025. Filosa: «Anno difficile, ma ci sono graduali miglioramenti» - Le parole del neo amministratore delegato davanti ai conti definitivi dei primi sei mesi dell’anno: «Risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona». Scrive msn.com

Stellantis conferma le perdite di 2,3 miliardi, la ripresa nel secondo semestre con nuovi prodotti e «decisioni difficili» - L’ad Filosa presenterà il nuovo piano industriale nel 2026: «Qualità e prodotto in Nord America, aumentare la redditività in Europa. Riporta corriere.it