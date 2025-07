Stellantis nel 2025 più ricavi e redditività a una cifra

Stellantis ha ripristinato la guidance finanziaria e prevede "un continuo miglioramento per il 2025" con una crescita dei ricavi rispetto al primo semestre dell'anno e una redditività bassa a una sola cifra. Stima anche un miglioramento dei flussi di cassa industriale in confronto alla prima metà dell'anno. Le stime - spiega - si basano sulle norme tariffarie e commerciali in vigore al 29 luglio. L'azienda ha aggiornato le sue stime dell'impatto dei dazi del 2025 a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 0,3 miliardi nel primo semestre. L'azienda mantiene "un forte e costante dialogo con i legislatori di riferimento, portando avanti nel contempo una pianificazione degli scenari a lungo termine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis, nel 2025 più ricavi e redditività a una cifra

Stellantis, nel primo semestre ricavi per 74,3 miliardi, perdita netta 2,3 miliardi - Nel primo semestre 2025 Stellantis stima ricavi pari a 74,3 miliardi di euro e perdite nette per 2,3 miliardi di euro.

Stellantis stima ricavi netti semestre per 74,3 miliardi - Stellantis stima per il primo semestre ricavi globali pari a 74,3 miliardi di euro e perdite nette per 2,3 miliardi.

Stellantis, nel primo semestre 2025 perdita netta di €2,3 mld, ricavi a €74,3 mld e consegne globali in calo del 6%; titolo in ribasso del 3% - Pesano oneri straordinari da €3,3 miliardi, dazi USA e costi di ristrutturazione; titolo in ribasso del 3% a Piazza Affari, rilancio atteso nel secondo semestre Lunedì 21 luglio, a mercati aperti, Stellantis ha diffuso a sorpresa i risultati finanziari preliminari del primo semestre 2025, non

