Stellantis | impatto dazi 1,5 miliardi

9.08 Stellantis aggiorna le sue stime sull' impatto dei dazi nel 2025 a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 0,3 miliardi di euro registrati nel primo semestre. L'azienda prevede "un continuo miglioramento per il 2025" con una crescita dei ricavi e una redditivitĂ bassa, a una sola cifra. Stellantis ha chiuso il primo semestre dell'anno con una perdita netta di 2,3 miliardi e ricavi in calo del 13% rispetto al primo semestre 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Monica Genovese: chi è la manager da 6 miliardi nominata da Filosa alla guida degli acquisti Stellantis - Monica Genovese è la nuova Responsabile Acquisti di Stellantis, una delle figure chiave scelte dal neo CEO Antonio Filosa per guidare la svolta “italiana” del gruppo automobilistico.

Stellantis investe 1,2 miliardi e assume 3.100 persone in una fabbrica in Marocco - Roma, 17 luglio 2025 – Stellantis investe e assume. Ma lo farà in Marocco. Il Gruppo automobilistico prevede infatti di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Stellantis investirà 1,2 miliardi di euro per raddoppiare la produzione in Marocco - Da 400 mila a un milione di unità all’anno entro il 2030, con una produzione di auto che quindi sarebbe più che raddoppiata a fronte di un investimento di 1,2 miliardi di euro.

Stellantis pubblica a sorpresa i risultati preliminari del primo semestre 2025: oneri straordinari per 3,3 miliardi, consegne globali in calo del 6% e impatto dazi Usa da 300 milioni. Segnali di ripresa attesi nella seconda metà dell'anno.

