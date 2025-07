Stellantis i dazi calano ma i dubbi crescono Semestrale | -2,3 miliardi

Non è un semestre da incorniciare quello che Stellantis ha appena concluso ma almeno si comincia a intravedere la cornice. I conti definitivi del primo semestre 2025 sono arrivati con tutto il carico di cifre, comunicati rassicuranti e parole ben ponderate. Ma, a giudicare dalla reazione di Piazza Affari, il mercato ha letto tra le righe qualcosa di poco soddisfacente. La riduzione dei dazi USA non basta ai mercati. Partiamo dalle “buone notizie”, perché anche nei cieli grigi ogni tanto si apre uno spiraglio: la stima sui dazi Usa è stata drasticamente ridimensionata. Dai temuti 2,7 miliardi di euro si passa a una più digeribile proiezione da 1,5 miliardi, di cui “solo” 300 milioni già contabilizzati. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stellantis, i dazi calano, ma i dubbi crescono. Semestrale: -2,3 miliardi

Effetto dazi su Stellantis: calano ricavi e consegne - ROMA – I dazi imposti da Trump si sono già fatti sentire sui conti di Stellantis, aggravando le perdite del primo semestre, meno 2,3 miliardi con i ricavi che si fermano a 74,3 miliardi. informazione.it scrive