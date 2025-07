Stellantis Filosa | semestre impegnativo miglioreremo Piano a inizio 2026

Milano, 29 lug. (askanews) – Stellantis archivia un semestre “incredibilmente impegnativo” e punta sulla seconda parte dell’anno per migliorare i conti, sulla base dei target indicati nella guidance nuovamente fornita dalla societĂ , anche prendendo “decisioni difficili” e nonostante l’impatto dei dazi Usa che incideranno per 1,2 miliardi di euro, dopo i 300 milioni registrati nei primi sei mesi dell’anno. A inizio 2026, invece, è prevista la presentazione del nuovo piano industriale in occasione del Capital market day. Ad annunciarlo, Antonio Filosa, nella sua prima call con gli analisti da Ceo Stellantis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it