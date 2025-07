Una meravigliosa giornata di ciclismo a La Stella di Vinci a confermare una consolidata tradizione nell’ultima domenica di luglio per ricordare due grandi amici, Claudio Cecconi e Giuliano Baronti che avevano in comune un’immensa passione per il ciclismo. Aggiungiamo a questo grande successo tecnico e organizzativo, l’impegno trentennale per la gara allievi di Valerio Vescovi con il figlio Pablo e quello della Asd La Stella-Gli Amici di Claudio societĂ organizzatrice con il presidente Giacomo Lamanna, Ubaldo Borgioli, Panelli, Pierattini e tutti i loro collaboratori. Infine gli sponsor da Neri Sottoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Stella“ di Vinci è Dell’Olio. Secondo il toscano Agnini