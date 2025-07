Stavolta è scattato il carcere per il veneziano dei furti a raffica

Procurarsi una mazzetta, un martello o i “ferri del mestiere” per forzare e distruggere porte e finestre era diventato l'unico modo per tirare avanti e procurarsi qualche euro ogni giorno. Trentacinque anni, veneziano di Cannaregio, l'esistenza avvitata su una spirale di colpi a raffica e furti a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: veneziano - furti - raffica - stavolta

Stavolta è scattato il carcere per il veneziano dei furti a raffica; Raffica di furti in attività a Buttrio e Manzano; Ladro assalta il ristorante: porta sfondata a calci (video).

Raffica di furti in città: "Siamo esasperati" - la Nazione - "In un momento così difficile, con i consumi in calo e i costi raddoppiati, è fondamentale almeno poter fare impresa in ... Si legge su lanazione.it

Il finto carabiniere in azione. Raffica di telefonate truffa, ma ... - Raffica di telefonate truffa, ma stavolta il raggiro non riesce Chiamate in serie nelle ultime ore: il trucco è quello del figlio coinvolto in un incidente. Lo riporta ilrestodelcarlino.it