Stato di Palestina Starmer cede e lo riconosce ma scatena l’ira di Bibi | Premia Hamas e punisce le sue vittime

Dopo la Francia, il Regno Unito sarĂ il secondo Paese del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina il prossimo settembre, facendo così salire a 149 su 193 i membri dell'Onu che hanno assunto questa posizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stato di Palestina, Starmer cede e lo riconosce ma scatena l’ira di Bibi: “Premia Hamas e punisce le sue vittime”

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

"Non prendo una posizione sul riconoscimento dello Stato palestinese". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando coi giornalisti davanti al suo resort di Turnberry, in Scozia, con al fianco il premier britannico Keir Starmer e la moglie Victori Vai su Facebook

Starmer cede, a settembre la Gran Bretagna riconosce la Palestina; Londra riconoscerĂ lo Stato di Palestina a settembre | Netanyahu: Starmer premia Hamas e punisce le sue vittime; Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi.

Guerra Starmer cede al pressing: a settembre Londra riconoscerà la Palestina - Dopo settimane di cautele, stretto tra il pressing del presidente francese Emmanuel Macron e il timore dell'ira del presidente statunitense Donald Trump, il premier inglese Keir Starmer cede alle rich ... Lo riporta bluewin.ch

Starmer: "Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina a settembre" - Il Regno Unito riconoscerà lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla "terribile situazione" a Gaza. adnkronos.com scrive