Starmer segue Macron A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetto un cessate il fuoco

Il governo britannico di Keir Starmer è pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non accetta un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. E' quanto emerge da una riunione straordinaria del consiglio dei ministri, richiamato oggi dalla ferie estive per discutere di una bozza di piano europea, delineata dal Regno Unito con Francia e Germania.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Starmer segue Macron. A settembre Londra riconoscerĂ lo Stato di Palestina se Israele non accetto un cessate il fuoco

