Starmer | Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi

(Adnkronos) – Il Regno Unito riconoscerò lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla "terribile situazione" a Gaza. E' quanto ha annunciato oggi, martedì 29 luglio, dal premier britannico Keir Starmer durante la riunione del gabinetto del suo governo.  Starmer potrebbe dunque seguire la .

