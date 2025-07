Starmer | Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi a Gaza

(Adnkronos) – Il Regno Unito riconoscerà lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla "terribile situazione" a Gaza. E' quanto ha annunciato oggi, martedì 29 luglio, dal premier britannico Keir Starmer durante la riunione del gabinetto del suo governo.  Starmer potrebbe dunque seguire la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Europa e Regno Unito verso il primo vertice post-brexit: al centro la difesa. Ma Farage accusa Starmer di tradimento - Alla vigilia del primo summi t formale post-Brexit tra Regno Unito e Unione Europea, previsto per il 19 maggio 2025 a Londra, le parti si preparano a ridefinire il loro rapporto.

Regno Unito: arrestato 21enne per incendio in casa di Starmer - Londra (Regno Unito), 13 mag. (LaPresse/AP) – La polizia britannica ha arrestato un 21enne per l’incendio scoppiato nella casa londinese dove viveva il primo ministro Keir Starmer prima di essere eletto alla guida del Regno Unito.

Accordo Regno Unito-Usa: Starmer annuncia migliaia di posti di lavoro salvati - L'accordo tra Regno Unito e Usa "salverà migliaia di posti di lavoro" britannici. Lo ha detto il premier Keir Starmer parlando in uno stabilimento nelle West Midlands in Inghilterra dopo la telefonata col presidente americano Donald Trump nel corso della quale è stato annunciato l'accordo alla Casa Bianca.

Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi - Il Regno Unito riconoscerò lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla "terribile situazione" a Gaza. Scrive adnkronos.com

Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre: l'annuncio del premier Starmer - Dopo la Francia, anche il Regno Unito di Keir Starmer ha annunciato la decisione, vincolata pare ... Come scrive tg.la7.it