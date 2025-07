Star Racer Recensione | Un mix tra F-Zero e Wipeout

Star Racer è un racing game futuristico incentrato su velocitĂ estrema, piste impossibili e manovre acrobatiche, ispirato a classici intramontabili come F-Zero, Wipeout e Redout. Disponibile in accesso anticipato su Steam, il gioco propone un’esperienza arcade pura, pensata per chi ama la competizione serrata e il rischio costante di schiantarsi a ogni curva sbagliata. Il cuore del gameplay è la gestione della spinta e della gravitĂ , elemento che rende ogni tracciato una sfida a sĂ©. Le piste fluttuano nel vuoto, si inclinano, si interrompono bruscamente e costringono il giocatore a prendere decisioni in una frazione di secondo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

