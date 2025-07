Stadio Cagliari Zedda svela | L’incontro è andato bene venerdì il club ha presentato il progetto e lo stiamo analizzando

Stadio Cagliari, Zedda sicuro: «L’incontro è andato bene, venerdì il club ha presentato il progetto e lo stiamo analizzando». Le dichiarazioni Nella giornata odierna si è svolto presso il Consiglio comunale di Cagliari un incontro cruciale che ha avuto come fulcro il progetto del nuovo stadio della squadra rossoblĂą, il Cagliari Calcio. L’iniziativa, attesa da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stadio Cagliari, Zedda svela: «L’incontro è andato bene, venerdì il club ha presentato il progetto e lo stiamo analizzando»

In questa notizia si parla di: cagliari - incontro - stadio - zedda

Panchina Cagliari: incontro fra Giulini e Vanoli | Calciomercato - 2025-06-08 23:02:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

Panchina Cagliari: incontro fra Giulini e Vanoli - Come riferisce l`Ansa, c`è stato un incontro tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l`ex allenatore del Torino Paolo Vanoli per provare.

IL SINDACO DI CAGLIARI SULLO STADIO ? Incontro a Palazzo Bacaredda tra il Comune di Cagliari e una delegazione del Cagliari Calcio per le sorti del nuovo stadio della cittĂ che sarĂ intitolato a Gigi Riva: al termine della riunione ha parlato il sindaco M Vai su Facebook

Stadio #Cagliari Così il primo cittadino Massimo Zedda al termine della riunione in Comune con il Cagliari Calcio per il nuovo stadio Vai su X

Nuovo stadio, incontro tra Comune e Cagliari Calcio: «Vogliamo un impianto per eventi internazionali»; Stadio Cagliari | Zedda: “Incontro positivo, guardiamo a un impianto per eventi internazionali”; Stadio Cagliari, incontro tra Club e Comune: Impianto per eventi internazionali.

Nuovo stadio Cagliari, Zedda: «Vogliamo un nuovo impianto che possa ospitare eventi internazionali!» - Il sindaco del capoluogo Massimo Zedda ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’incontro odierno con il club sardo Nella giornata odierna presso il Consiglio comunale di Cagliar ... cagliarinews24.com scrive

Nuovo stadio, Cagliari in prima fila per gli Europei 2032 - E Cagliari convinto: molto avanti rispetto ad altri concorrenti. Come scrive lanuovasardegna.it