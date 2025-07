St doccia fredda a Roma Ora i posti a rischio sono diventati 1.800

"Il rebus St è tutt’altro che risolto". Il tavolo aperto al Mimit sul futuro del colosso del chip diventa permanente, il ministro Adolfo Urso accoglie la richiesta dei sindacati e la Regione attacca: "Pianificazione da rivedere, incontro insoddisfacente". I sindacati scalpitano: "Da esuberi a cassintegrati? Sarebbero questi gli strumenti conservativi ai quali pensano?", sbotta Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza. "La riduzione della base occupazionale di 1.800 persone (200 delle quali circa in Sicilia, il resto in Brianza) come prospettato ieri e Roma è semplicemente inaccettabile – rincara Barbara Tibaldi alla guida della Fiom nazionale – da parte dell’azienda non è arrivata nessuna novitĂ sostanziale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St, doccia fredda a Roma. Ora i posti a rischio sono diventati 1.800

In questa notizia si parla di: roma - doccia - fredda - posti

Roma, Dybala: «L’infortunio è stato una doccia fredda, adesso ho un obiettivo. Futuro? Ho un’idea…» - Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, sull’infortunio subito ed il futuro con il club giallorosso.

Dybala: “L’infortunio una doccia fredda. Arabia? L’aereo è rimasto tre giorni a Roma” - Giornata di dichiarazioni e parole importanti in casa Roma, che distolgono lo sguardo dal campo. Se da un lato fanno rumore le frasi di Spalletti su Totti e non solo, scritte nel suo nuovo libro, dall’altro Dybala si è concesso una chiacchierata con il giornalista argentino Gaston Edul, partendo dall’infortunio: “Ora sono più tranquillo.

Mattia Furlani assapora la vittoria al Golden Gala, poi la doccia fredda: Adcock festeggia a Roma - Mattia Furlani ha assaporato la vittoria del Golden Gala per un paio di minuti, poi l’australiano Liam Adcock lo ha gelato e il giovane fuoriclasse laziale si è dovuto accontentare della seconda posizione di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma.

«Faccio una doccia fredda così mi rinfresco». Oppure: «Bevo una bella bevanda ghiacciata». Tutti rimedi contro il caldo che possono nascondere gravi rischi per la salute. Anche dormire nudi può non essere utile. Se pensiamo che spogliarci ci aiuta a sentire Vai su Facebook

St, doccia fredda a Roma. Ora i posti a rischio sono diventati 1.800; Skymetro, la doccia fredda di Roma: Genova rispetti gli impegni presi; Dybala: «L'infortunio una doccia fredda, non andare in nazionale mi uccide. A Roma i tifosi sono come in Argen.

St, doccia fredda a Roma. Ora i posti a rischio sono diventati 1.800 - I sindacati: "La richiesta di ridurre la base occupazionale è irricevibile". ilgiorno.it scrive

Estate, doccia fredda o calda? Cosa è meglio fare - Adnkronos - Quando le temperature salgono così tanto, la doccia fredda sembra essere il rimedio migliore per rinfrescarsi. Scrive adnkronos.com