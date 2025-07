La serie televisiva St. Denis Medical rappresenta una commedia medica in stile mockumentary che, nonostante la sua assenza temporanea dai palinsesti di NBC e Peacock, mantiene vivo l’interesse dei fan grazie alla disponibilità completa degli episodi sulla piattaforma streaming Peacock. La produzione, creata da Justin Spritzer ed Eric Ledgin, si distingue per uno stile umoristico originale e un cast di personaggi ben caratterizzati. st. denis medical: aggiornamenti sulla stagione 2. ritardo nella messa in onda della seconda stagione. La seconda stagione di St. Denis Medical è prevista per il debutto su NBC e Peacock a partire dal 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - St denis medical stagione 2: ecco perché non aspettare sarà facile con peacock