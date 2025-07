Sport in tv oggi martedì 29 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 29 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Proseguono i Mondiali degli sport acquatici a Singapore. Nuoto in corsia e tuffi tengono banco e in casa Italia si vorrĂ far bene per andare ad arricchire il medagliere questa rassegna iridata nel Sud-Est asiatico. I big del Bel Paese sperano di regalare forti emozioni agli appassionati. Tutti da vivere anche i Mondiali di scherma a Tbilisi (Georgia). Di scena quest’oggi le fasi preliminari della prova femminile a squadre della sciabola e quella maschile della spada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 29 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - martedì - luglio - streaming

Sport in tv martedì 6 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, martedì 6 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Inter in campo per la partita più importante della stagione.

Sport in tv oggi (martedì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi martedì 6 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano gli Internazionali d’Italia a Roma con le prime partite del torneo femminile (per gli uomini bisognerà aspettare la giornata di domani), mentre l’Italia affronterà El Salvador in una partita da dentro o fuori ai Mondiali di beach soccer.

Sport in tv oggi (martedì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi martedì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Internazionali d’Italia, dove spiccano gli ottavi di finale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti attesi rispettivamente dall’argentino Francisco Cerundolo e dal russo Daniil Medvedev.

Sport in tv oggi (martedì 22 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

DIRETTA - Europei calcio femminile: Germania-Spagna 0-0 dopo i primi 45’ Segui la diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-finale-il-27-gironi- Vai su Facebook

Sport in tv oggi (martedì 29 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv: Mondiali di nuoto, martedì 29 luglio; Da Ceccon a Quadarella, quanti Azzurri in finale: programma del 29 luglio.