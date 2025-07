Sport in tv martedì 29 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Un’altra giornata ricca di sport sta per cominciare, protagonisti i Mondiali degli sport acquatici a Singapore e tanto altro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. MATTINA. 07.00 Scherma, Mondiali 2025: sciabola femminile squadre Fasi preliminari – Nessuna copertura tvstreaming. 07.00 Scherma, Mondiali 2025: spada maschile squadre Fasi preliminari – Nessuna copertura tvstreaming. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - martedì - luglio - programma

Sport in tv martedì 6 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, martedì 6 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Inter in campo per la partita più importante della stagione.

Sport in tv oggi (martedì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi martedì 6 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano gli Internazionali d’Italia a Roma con le prime partite del torneo femminile (per gli uomini bisognerà aspettare la giornata di domani), mentre l’Italia affronterà El Salvador in una partita da dentro o fuori ai Mondiali di beach soccer.

Sport in tv oggi (martedì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi martedì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Internazionali d’Italia, dove spiccano gli ottavi di finale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti attesi rispettivamente dall’argentino Francisco Cerundolo e dal russo Daniil Medvedev.

Sport in tv oggi (martedì 29 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

5° TORNEO DI CALCIO A 5 PROGRAMMA MARTEDÌ 8 LUGLIO Campo sportivo Laterina Dalle 19.30 stand aperti con panini, hot dog, pizze, birra fresca e bibite! Partite in programma: Ore 21 – Superstar Atletico ma non troppo Ore 22 – T Vai su Facebook

Sport in tv oggi (martedì 29 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Da Ceccon a Quadarella, quanti Azzurri in finale: programma del 29 luglio; Sport Point Uisp, martedì 15 luglio ultimo webinar gratuito di consulenza della stagione 2024-2025.